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В Москве ожидается самый теплый день с начала августа

Леус: понедельник станет самым теплым днем в Москве с начала августа

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Авилов Александр/Агентство «Москва»

В Москве ожидается жара до +29°C в понедельник. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, погоду в столице будет формировать гребень антициклона. Первый рабочий день недели станет в Москве самым теплым с начала августа, отметил он. Температура воздуха в городе будет колебаться от +27°C до +29°C, в Подмосковье — от 25°C до 30°C.

В столице ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет юго-западный, а его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. В то же время барометры четыре дня будут показывать 746 миллиметров ртутного столба. Атмосферное давление будет слабо меняться, заключил синоптик.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в августе москвичей ждет теплое завершение календарного лета. По ее словам, начало сентября также будет теплым. Синоптик отметила, что в этом году в столице возможно даже раннее бабье лето, поэтому переход из августа в осень будет плавным и приятным.

Ранее на Кубани из-за аномальной жары объявили штормовое предупреждение.

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