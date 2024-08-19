Специалисты раскрыли причины психологических проблем айтишников

Ученые узнали о профессиональной деформации работников IT-сферы – оказалось, что им сложно управлять эмоциями, считывать чувства других людей и сопереживать им. Главная причина заключается в том, что в этом направлении трудятся в основном люди с низким уровнем эмпатии, которым неважно их окружение, объяснила 360.ru психолог Екатерина Кольцова.

«Во-первых, нужно начать с того, что в IT, в принципе, идут те, у кого изначально уровень эмпатии чуть ниже. Это не самое социальное направление, а [такие специалисты] не из тех, кто любит быть в окружении людей», — объяснила специалист.

Представителям этой профессии, по словам психолога, комфортно находиться в одиночестве. Однако на эмоциональный интеллект это вряд ли влияет, так как он включает в себя, помимо эмпатии, стрессоустойчивость, способность адаптироваться и другие характеристики, с которыми у IT-специалистов проблем нет, убеждена Кольцова.

А что касается умений контактировать с другими людьми, то для них этот критерий не важен. Формируется этот навык в ходе общения, которого у айтишников нет. В быту, по мнению психолога, работающий в сфере программирования человек не сможет считать каки-то эмоции – к примеру, понять намеки от жены.

«Он либо не заметит, потому что не настроен на эти мельчайшие изменения в поведении, либо предложит ей помощь [в лоб]», — заключила психолог.

До этого врачи отнесли айтишников к профессиям, которые сильнее всего страдают от сидячего образа жизни – они проводят почти все рабочее время за компьютером примерно в 95% случаев. Подчеркивается, что наблюдаемая у них гиподинамия связана со многими проблемами, включая ожирение и венозный застой крови в малом тазу, который «дружит» с геморроем.

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