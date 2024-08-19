Во Франции из-за лесного пожара эвакуировали тысячи туристов

На юге Франции из-за лесного пожара ночью эвакуировали более 3 тысяч отдыхающих из туристического лагеря. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

По данным радиостанции, сигнал тревоги прозвучал около 02:30 часов (03:30 часов мск) в туристическом кемпинге рядом с местечком Кане-ан-Руссийон в департаменте Восточные Пиренеи. Ветер с порывами до 80 км/ч раздул огонь в нескольких метрах от передвижных домиков.

Отмечается, что огонь охватил почти 2 га. Под угрозой оказались 600 объектов, в которых проживали более трех тысяч человек.

Пожарные смогли сдержать распространение огня и эвакуировать отдыхающих. Всего пострадали шесть человек, включая двух пожарных.

До этого на заброшенной ферме в поселке Венцы, расположенном в Гулькевичском районе Краснодарского края, произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило 18 августа в 14:08 мск. Всего к ликвидации огня привлекли 13 сотрудников экстренных служб и четыре единицы техники. Угроза распространения огня на иные постройки отсутствует, подчеркнули в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.