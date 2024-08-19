Психолог рассказала, как избежать хандры в осенне-зимний период

Россиянам стоит заранее продумать план бережного погружения в осенне-зимний период, чтобы не допустить выгорания и хандры. Об этом «Москве 24» рассказала психолог, гештальт-терапевт МГИ Анна Девятка.

По ее словам, осенью и зимой важно особенно бережно обращаться к себе. В частности, уделять внимание рутинным делам, например приготовлению еды, чтению книг, хобби, общению с родными и друзьями. Стоит также продумать, что именно изменится в сентябре и как можно аккуратно встроить эти изменения. Психолог также советует разграничивать свои и чужие цели, чтобы чувствовать себя лучше.

«В этом помогут ответы на вопросы: Насколько эти дела важны для вас? Хочется ли ими заниматься? Или это лишь попытка избежать чувства вины перед кем-то? За счет чего можно поддержать собственную самостоятельность? Разобравшись, нужно найти в себе смелость отказаться от того, что находится в вашей жизни искусственно и забирает силы. Это поможет освободить место для чего-то нового», — добавила Девятка.

Профессор кафедры международного цветоводства Техасского университета A&M Чарли Холл до этого рассказал, что наличие растений в доме может улучшить психическое здоровье в зимнее время года.

Ранее врач назвал средство от сезонной хандры и усталости.