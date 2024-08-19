Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог рассказала, как перестать регулярно опаздывать

Психолог Игонина: поощрения помогут перестать регулярно опаздывать

close
100%
Perfect Wave/Shutterstock/FOTODOM

Людям, которые регулярно опаздывают, важно прежде всего осознать, в каких ситуациях опоздания — это табу. Такой совет в беседе с «Москвой 24» дала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

«После этого нужно понять, в целом дело в каких-то внешних факторах или в голове. Если второй вариант, то нужно менять установку: скажите себе, что с этого дня вас эта ситуация не устраивает категорически и вы готовы принять меры», — сказала эксперт.

Она посоветовала использовать поощрения и ограничения, чтобы мотивировать себя не опаздывать. Например, покупать кофе за своевременный выход из дома и отказываться от десерта за опоздание. Если решить проблему самостоятельно не получается, лучше всего обратиться за помощью к психологу, заключила Игонина.

Исследование сервиса «Работа.ру» до этого показало, что многие россияне не позволяют себе опаздывать на работу — об этом заявили 49% участников соответствующего опроса. Еще 38% признались, что такое бывает, а 13% рассказали, что у них нет строгого времени начала рабочего дня. Чаще всего причинами опозданий становятся непредвиденные обстоятельства по пути в офис (17%).

Ранее россияне рассказали о причинах опозданий на тренировки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами