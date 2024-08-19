Психолог рассказала, как перестать регулярно опаздывать

Людям, которые регулярно опаздывают, важно прежде всего осознать, в каких ситуациях опоздания — это табу. Такой совет в беседе с «Москвой 24» дала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

«После этого нужно понять, в целом дело в каких-то внешних факторах или в голове. Если второй вариант, то нужно менять установку: скажите себе, что с этого дня вас эта ситуация не устраивает категорически и вы готовы принять меры», — сказала эксперт.

Она посоветовала использовать поощрения и ограничения, чтобы мотивировать себя не опаздывать. Например, покупать кофе за своевременный выход из дома и отказываться от десерта за опоздание. Если решить проблему самостоятельно не получается, лучше всего обратиться за помощью к психологу, заключила Игонина.

Исследование сервиса «Работа.ру» до этого показало, что многие россияне не позволяют себе опаздывать на работу — об этом заявили 49% участников соответствующего опроса. Еще 38% признались, что такое бывает, а 13% рассказали, что у них нет строгого времени начала рабочего дня. Чаще всего причинами опозданий становятся непредвиденные обстоятельства по пути в офис (17%).

Ранее россияне рассказали о причинах опозданий на тренировки.