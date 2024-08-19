Трехлетний мальчик попал в реанимацию, упав в костер в Ленобласти

В Ленобласти ребенок попал в реанимацию, споткнувшись и упав в костер. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 17 августа в деревне Пупышево. На даче, где находился трехлетний мальчик, разожгли костер. Ребенок споткнулся о строящуюся дорожку и упал прямо в огонь — его пришлось доставать из пламени.

В результате малолетнего доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него ожоги второй и третьей степени лица, груди, живота, рук и бедра. В ночь на 18 августа его транспортировали в детскую городскую больницу. Состояние мальчика оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.

До этого челябинские врачи спасли семилетнего мальчика, проглотившего несколько магнитов, которые слиплись между собой и вызвали перфорацию стенок кишечника в четырех местах. У ребенка началось серьезное воспаление и перитонит.

Ранее в Чите трехлетний ребенок ночью выпал из окна седьмого этажа.