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Мужчина и женщина выпали из окна многоэтажки в Москве, одного из них не спасли

Mash: в Москве мужчина и женщина выпали из окна многоэтажки во время праздника

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Shutterstock

В Москве мужчина и женщина выпали из окна, одного из них не спасли. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Генерала Тюленева. Оба выпавших из окна находились на шестом этаже, где могли отмечать какой-то праздник, рассказал очевидец.

Согласно предварительным данным, в результате произошедшего женщину с травмами доставили в медицинское учреждение. Мужчину спасти не удалось.

До этого в Челябинской области пенсионер с деменцией выпал из окна больницы. Он проходил курс реабилитации в медицинском учреждении после инсульта. Внучка пожилого пациента обвинила медперсонал в халатности. Родственники несколько часов искали пропавшего, обнаружить его удалось волонтерам «Альфа-спаса» в кустах на территории центра, которые якобы уже обыскивали сотрудники медицинского учреждения.

Ранее в Петербурге шестилетний ребенок выжил после падения из окна пятого этажа.

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