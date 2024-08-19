Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аналитики выяснили стоимость яблочного пирога в разных регионах России

«Такском»: самые дорогие яблочные пироги – в Камчатском и Забайкальском краях

close
100%
Depositphotos

Аналитики выяснили, как в регионах России отличается набор продуктов, необходимых для приготовления яблочного пирога. В среднем по стране молоко, яйца, мука, дрожжи, разрыхлитель и яблоки обойдутся россиянам в 481,8 рубля. В отдельных регионах этот показатель превышает 700 рублей, передает RT результаты исследования.

Специалисты анализировали цены, зафиксированные в период с 8 по 14 августа. Оказалось, что дешевле всего набор продуктов стоит в Саратовской области — 346,08 рубля. Чуть дороже пирог обойдется для жителей Псковской области – 396,75 рубля, а также Вологодской области — 414,82 рубля. Далее по возрастанию стоимости продуктов следует Кировская область, где на яблочный пирог придется потратить 415,67 рубля, и Карелия с показателем в 418,16 рубля.

Самый дорогой яблочный пирог получится в Камчатском (723,11 рубля) и Забайкальском (695,35 рубля) краях. Чуть дешевле выпечка будет в Якутии (661,22 рубля) и Тыве (664,12 рубля).

Москвичам для приготовления лакомства понадобится 494,15 рубля, а жителям Петербурга – 496,38 рубля.

В своем исследовании, посвященном празднованию Яблочного Спаса, аналитики платформы фискальных данных «Такском» проанализировали более 56 млрд кассовых чеков.

Подробнее о празднике, а также о том, почему принято освящать яблоки и какие еще церковные традиции связаны с этим днем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Северная Корея поставит яблоки в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами