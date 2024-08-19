Москвичка внезапно обнаружила змею в своей квартире

В Москве женщина шла по своей квартире и внезапно обнаружила змею на полу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 18 августа в квартире одного из домов на улице Бутлерова. Хозяйка жилища вышла в коридор и внезапно обнаружила там рептилию.

Вскрикнув от увиденного, женщина «взяла себя в руки» и вызвала на место сотрудников экстренных служб. До их прибытия москвичка нашла на кухне стеклянный контейнер для еды и накрыла им змею.

Откуда взялась рептилия, неизвестно. Отмечается, что никто из соседей не держит змей. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого петербурженка вышла на балкон и внезапно встретилась там со змеей. Инцидент произошел на 14-м этаже одного из домов на Кондратьевском проспекте. Испуганная женщина обратилась в экстренные службы.

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