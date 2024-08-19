Около «Москвы-сити» нашли тело мужчины в реке

В реке Москве нашли тело без признаков жизни возле причала «Кутузовский». Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Останки взрослого мужчины были обнаружены в воде около 07:30 утра. Его личность и причины смерти устанавливаются. Предполагается, что мужчина мог прыгнуть в воду 18 августа в состоянии алкогольного опьянения.

До этого на Москве-реке перевернулась моторная лодка с людьми в районе Курьяновской набережной. В воде оказались три человека, на них были надеты спасательные жилеты.

Перед этим в Москве пьяный электросамокатчик свалился в реку с моста у Кремля. 57-летний мужчина ехал на самокате по мосту, когда из-за препятствия перевалился через ограждение и оказался в Москва-реке.

Из воды мужчину достали спасатели, после этого его передали бригаде скорой помощи, которая забрала пациента в психиатрическую больницу.

Ранее в Москве голый мужчина прыгнул в реку возле Крымского моста.