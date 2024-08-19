Молодая девушка без водительских прав въехала в жилой дом в Бурятии

В Бурятии 19-летняя девушка, не имеющая водительских прав, на автомобиле въехала в жилой дом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в ночь на 19 августа в селе Нестериха. Девушка за рулем автомобиля, ехавшая по Советской улице, не справилась с управлением и врезалась в жилой дом.

В результате произошедшего водительница получила травмы различной степени тяжести. Кроме того, пострадал ее 16-летний пассажир и пятилетний ребенок, который находился в доме. Подробности их состояния не уточняются.

У виновницы аварии взяли анализы на наличие алкоголя. Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

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