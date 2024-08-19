Россиянка напала на сотрудника ДПС, чтобы защитить своего возлюбленного

В Тюменской области наказали женщину, которая ударила сотрудника ДПС, собиравшегося забрать автомобиль ее сожителя. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В июле сотрудник патруля остановил машину в селе Щетково Ярковского района. Как оказалось, водитель Renault Duster был пьян, в связи с чем инспектор потребовал, чтобы он и его пассажирка покинули автомобиль, для последующей его эвакуации на штрафстоянку.

Однако подруга водителя, также находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, стала возмущаться и напала на сотрудника ГИБДД, когда приехал эвакуатор. Она ударила его по голове рукой и схватила за запястье правой руки.

В ее отношении возбудили дело о применении насилия в отношении представителя власти. Вину подсудимая признала и отделалась штрафом в размере 9 тыс. рублей.

Ранее машину с маленьким ребенком и котом увезли на штрафстоянку в Челябинске.