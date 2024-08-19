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Против сотрудника чешского посольства в РФ возбудили дело

МИД: уличенный в попытке контрабанды сотрудник посольства Чехии покинул Россию

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Против сотрудника посольства Чехии в Москве Яна Ондржейки возбудили уголовное дело в России после попытки контрабанды запрещенных веществ. Об этом заявил РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

По его словам, подозреваемый уже покинул территорию России.

В конце июля в МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии. В ведомстве подчеркнули, что дипломату был выражен решительный протест в связи с грубыми нарушениями членом административно-технического персонала посольства Чехии в России российского законодательства. В МИД РФ утверждают, что сотрудник чешского посольства пытался заняться контрабандой сильнодействующих веществ.

МИД сначала предложил чешской стороне отказаться от иммунитета от уголовной юрисдикции РФ в отношении своего сотрудника, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. В ином случае он должен был покинуть Россию, говорилось в заявлении.

Ранее правительство РФ поддержало открытие отделения посольства Белоруссии в Воронеже.

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