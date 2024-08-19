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«Фонд Клуни за справедливость» признан нежелательным в РФ

Генпрокуратура РФ признала «Фонд Клуни за справедливость» нежелательным в РФ

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Evan Agostini/Invision/AP

Генеральная прокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность фонда голливудского актера Джорджа Клуни «Фонд Клуни за справедливость». Об этом сообщает ТАСС.

«НПО основана в Нью-Йорке актером Джорджем Клуни и его супругой, считающей себя адвокатом в области международного права», — сообщили в ведомстве.

Причиной для объявления фонда нежелательной организацией названо то, что он «с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию России», продвигает инициативы уголовного преследования высшего руководства РФ, а также негативно оценивает российское законодательство об иностранных агентах.

«Активно поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций», — заявили в генпрокуратуре.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала фонд Клуни назвать имена лежавших в Буче людей.

Ранее Клуни заявил, что его фонд не стал бы преследовать российских журналистов.

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