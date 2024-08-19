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Три человека пропали без вести из-за опрокидывания лодки на реке Яна в Якутии

В Якутии разыскивают трех человек, пропавших в результате опрокидывания лодки

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pixibay.com

Спасатели ищут пропавших при опрокидывания лодки в Усть-Янском районе Якутии, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Лодка, на борту которой находилось четыре человека, двигалась вниз по реке Яна. Несчастный случай произошел с пассажирами накануне днем в 14 км от поселка Усть-Куйга. Когда судно опрокинулось, все они оказались в воде, но один из пострадавших смог самостоятельно добраться до берега.

«Местонахождение трех человек не установлено. Проводятся поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление их местонахождения», — говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники СК проводят доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее подросток и двое взрослых на лодке пропали по пути на Сахалин.

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