На Кубани из-за аномальной жары объявили штормовое предупреждение

МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с сильной жарой на территории Краснодарского края с 19 по 21 августа. Об этом говорится в сообщении краевого ведомства.

По его данным, температура воздуха в ближайшие дни достигнет 39°C выше нуля, на Черноморском побережье — до 37°C.

Краснодарские спасатели советуют в жаркие дни выбирать легкую и воздухопроницаемую одежду из хлопка, а также не забывать о головном уборе.

Рекомендуется ограничивать физическую активность и проводить больше времени в тени. Кроме того, стоит избегать алкоголя и увеличивать потребление минеральной воды без газа.

До этого главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в августе москвичей ждет теплое завершение календарного лета. По ее словам, начало сентября также будет теплым. Синоптик отметила, что в этом году в столице возможно даже раннее бабье лето, поэтому переход из августа в осень будет плавным и приятным.

Ранее ученые выяснили, что ультрафиолет продлевает жизнь в странах с пасмурной погодой.