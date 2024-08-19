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Китайские компании просят использовать посредников для поставок в РФ

Китайские поставщики настаивают на отгрузке товара в РФ через третьи страны

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Chris Helgren/Reuters

Китайские поставщики с недавних пор стали просить российских покупателей делать отгрузку товара через третьи страны из-за сложностей с логистикой. Об этом сообщил «Известиям» генеральный директор АО «Первая группа» Алексей Порошин.

Он отметил, что раньше проблема в основном заключалась в том, как перечислить деньги за товары из РФ в банки КНР.

Практику поставок китайских товаров через третьи страны подтвердила представитель «Опоры России» в Китае (провинция Гуандун) Илона Горшенева-Долунц. Она отметила, что жесткие меры контроля в отношении экспорта из Китая затронули не только товары, входящие в стоп-листы кодов внешнеэкономической деятельности, но и продукцию, не включенную в эти списки. Это свидетельствует о растущем давлении Запада на китайскую банковскую систему, которое вынуждает ее прибегать к ужесточению контроля за экспортом и импортом.

Гендиректор компании-импортера Atvira, специализирующейся на поставках товаров и оборудования из Китая, Екатерина Кизевич отметила, что некоторые организации выражают опасения по поводу «российского следа» в новом порядке экспорта. Однако, по ее мнению, это скорее относится к тем компаниям, которые не желают адаптироваться к изменившимся условиям.

До этого «АвтоВАЗ» заявил о сложностях с поставками комплектующих из Китая, возникших на фоне задержек по срокам платежей во взаиморасчетах.

Ранее Китай резко нарастил закупки российской пшеницы из РФ.

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