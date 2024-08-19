В Киеве произошли взрывы

Взрывы раздались в Киеве. Об этом сообщил телеканал TCH.

В сообщении уточнили, что взрывы произошли на фоне воздушной тревоги. Никаких подробностей телеканал не привел.

По данным официального ресурса для оповещения населения, предупреждение об угрозе с воздуха отменили в Киеве через 15 минут после взрыва. Также из красной зоны на карте тревог вышли Киевская, Кировоградская и Черкасская области. Сирены все еще продолжают звучать в Полтаве и Сумах.

17 августа Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую авиатехнику на аэродромах: бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и вертолет Ми-17. По данным оборонного ведомства, с начала специальной военной операции российскими войсками были уничтожены 639 самолетов, 282 вертолета и свыше 30 тысяч беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.