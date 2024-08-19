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В Госдуме предложили включить в школьную программу новый предмет

В Государственной думе предложили включить в школьную программу курс логики

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Shutterstock

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила письмо министру просвещения России Сергею Кравцову с предложением ввести в школьную программу курс логики. Об этом сообщает ТАСС.

Лантратова отметила, что введение курса логики в школьную программу позволит развивать у учащихся научное и логическое мышление. По ее мнению, новый предмет поможет детям лучше понимать окружающий мир, эффективно анализировать информацию, делать правильные выводы и аргументировать свою точку зрения.

В настоящее время, утверждает Лантратова, курс логики включен в учебные планы большинства вузов, но основные формы мышления дети формируют еще в школьные годы. «В настоящее время эксперты указывают на то, что среди российских детей наблюдается тенденция к «клипованию» мышления, когда у них отсутствует умение критически воспринимать информацию, анализировать факты и строить длинные последовательные цепочки рассуждений», — подчеркнула она.

Депутат считает, что курс логики можно изучать в рамках самостоятельной дисциплины или включить в качестве отдельных модулей в образовательные программы по математике, информатике и обществознанию.

До этого в Думе предложили включить в занятия физкультурой в школах национальный спорт. В качестве примера там привели лапту, отметив, что эта самобытная игра была бы интересна детям.

Ранее стало известно, что из школьной программы 6-8 классов уберут уроки обществознания.

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