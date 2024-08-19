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Названы предпочтения россиян в отделке квартиры

Опрос: в отделке квартиры 56% россиян выбрали серые обои и белые двери

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miroha141/Shutterstock/FOTODOM

Согласно проведенному опросу, большинство россиян (91%) планируют купить или уже приобрели квартиру с готовой отделкой. При этом каждый второй считает, что самый предпочтительный цвет стен — это серый, говорится в результатах исследования группы «Самолет», с которыми ознакомились «Известия».

Отмечается, что почти все респонденты высказались за отделку ванных и туалетных комнат плиткой или керамогранитом. При этом 37% участников опроса считают, что застройщик должен предложить покупателям минимум три варианта отделки, а 26% предпочли бы увидеть пять различных стилей с разнообразными цветовыми решениями. Лишь 4% участников заявили, что девелопер может ограничиться одним вариантом для всего проекта.

Что касается цветовых предпочтений, то 56% респондентов отметили, что наиболее привлекательным решением являются серые обои, белые двери, пол под дерево, черный плинтус и черные розетки/выключатели. В то же время 33% покупателей квартир выбрали вариант с бежевыми стенами и дверями, плинтусом и розетками того же цвета. Белый цвет в интерьере пока не стал популярным в России: вариант с очень светлыми дверями и обоями получил лишь 21% одобрительных голосов, подчеркнули эксперты.

До этого опрос показал, что чаще всего россияне сожалеют о решении взять кредит на оплату курсов и ремонт.

Ранее россиян предупредили о штрафах за самостоятельный ремонт труб и батарей.

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