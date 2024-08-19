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Названа самая перспективная работа в 2024 году

Эксперт Данина сочла самой перспективной в РФ в этом году работу в сфере IT

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Наиболее перспективными профессиями сегодня являются профессии IT-сферы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного эксперта Headhunter по рынку труда Наталью Данину.

«Топ самых высокооплачиваемых специальностей возглавляют профессии из сферы IT», — отметила она.

По словам эксперта, это дата-сайентисты, руководители группы разработки и DevOps-инженеры. Кроме того, к числу востребованных специальностей она отнесла программистов, аналитиков, тестировщиков, системных администраторов и специалистов по кибербезопасности.

Данина напомнила, что в последнее время в России наблюдается тренд на рабочие специальности, в этой сфере заработная плата растет. В среднем на одну вакансию приходится всего два резюме. Среди самых привлекательных рабочих профессий: кондитер, пекарь, повар, швея, электрик, автомеханик, оператор конвейера, столяр и машинист.

До этого аналитики предрекли охлаждение российской экономики.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что резервы рабочей силы и производственных мощностей »почти исчерпаны».

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