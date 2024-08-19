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В США учитель запер в клетке мальчика с синдромом Дауна

В США учителя обвинили в том, что он запер в клетке ученика с синдромом Дауна

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ViralPress

В американском штате Канзас школьного учителя обвинили в том, что он запер в клетке мальчика с синдромом Дауна и подверг его жестокому обращению. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, педагог Альберт Баррет должен был помочь 15-летнему ученику «с его особыми потребностями, но вместо этого, как утверждается, подверг его унизительным и оскорбительным испытаниям».

После инцидента родители ребенка подали иск против учителя. В нем они указали, что Баррет кричал в лицо его сыну, бил его и несколько раз запирал в подсобке.

Об истязаниях стало известно, когда другие сотрудники получили снимок от коллеги — он сфотографировал мальчика в клетке и разослал снимок, сравнивая его с животным.

Также ужасный случай произошел в России — на Урале неизвестные тушили сигареты об инвалида. Жительница Усть-Лабинска в соцсетях пожаловалась, что несовершеннолетние хулиганы регулярно обижают ее взрослого сына с инвалидностью. Так, недавно они тушили об 21-летнего юношу с особенностями сигареты и украли у него обувь.

Ранее сибирячка рассказала, что рабочее место ее сына с синдромом Дауна отгородили ширмой.

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