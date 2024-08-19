Российский альпинист пропал без вести в Пакистане

Сергей Нилов, член российской альпинистской команды, проводившей поисковую операцию на горе Гашербрум IV в пакистанском регионе Гилгит-Балтистан, пропал без вести. Два других участника экспедиции, Сергей и Михаил Мироновы, травмировались по время восхождения, пишет газета The Tribune Express, ссылаясь на секретаря Альпийской группы Пакистана Каррара Хайдри.

«На данный момент Сергей Нилов считается пропавшим без вести, и никакой информации о его состоянии нет», — отметил Хайдри. Он добавил, что два российских альпиниста получили «серьезные травмы» в результате обрушения ледяной массы 17 августа.

Согласно данным Федерации альпинизма России, в начале месяца группа из пяти альпинистов — Сергей Нилов, Алексей Баутин, Михаил Миронов, Сергей Миронов и Евгений Яблоков — отправилась на Гашербрум IV с целью поиска и репатриации тела Дмитрия Головченко, который участвовал в восхождении на эту же гору в 2023 году.

Гашербрум IV является частью горной системы Каракорум и занимает 17-е место среди высочайших вершин мира с высотой 7 925 метров.

Ранее на горе в Ингушетии спасли альпиниста, повредившего ногу во время восхождения.