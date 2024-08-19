Девочка попала под электричку на МЖД

На перегоне между станциями Бескудниково и Марк Савеловского направления Московской железной дороги девочка попала под проезжающий поезд. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

По информации ведомства, пострадавшая получила травму головы и переломы, после чего была срочно госпитализирована. Ей предоставляется вся необходимая медицинская помощь, отметили в ведомстве.

В связи с инцидентом начата доследственная проверка. В настоящее время проводится осмотр места происшествия и организован ряд проверочных мероприятий.

17 августа в Новосибирске сотрудница железной дороги успела спасти женщину, которая стояла рядом с путями и не заметила приближавшуюся электричку. Инцидент произошел на переезде «Западная площадка» и попал на записи видеокамер.

До этого сообщалось, что девятилетний мальчик попал под тепловоз и выжил на станции Кострома-Новая Северной железной дороги. Школьник получил травму головы, его забрали в больницу.

Ранее поезд сбил женщину с ребенком на северо-востоке Москвы.