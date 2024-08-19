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В Индонезии ужесточат проверку здоровья въезжающих в страну

Индонезия ужесточит контроль здоровья въезжающих в страну из-за оспы обезьян

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Depositphotos

Министерство здравоохранения Индонезии планирует ужесточить процедуры проверки здоровья для иностранных граждан, чтобы предотвратить распространение вируса оспы обезьян. Об этом сообщает агентство ANTARA.

По информации издания, новые меры коснутся также иностранных государственных деятелей, прибывающих в страну.

«Мы усиливаем контроль, особенно на границах, и разработали анкету для всех иностранных граждан, включая официальных лиц», – заявил представитель индонезийского минздрава Юдхи Прамоно.

В анкете, которую будут заполнять прибывающие в Индонезию, содержатся вопросы о медицинской истории, недавних контактах и конечном пункте назначения поездки. Таким образом, правительство Индонезии рассчитывает собрать информацию для более эффективной подготовки к возможным проблемам.

До этого специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний (НМИЦ ФПИ) Минздрава РФ назвали возможной передачу вируса оспы обезьян воздушно-капельным путем при длительном контакте с зараженным человеком, но эта информация пока не подтверждена научными исследованиями.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о первом случае оспы обезьян в РФ.

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