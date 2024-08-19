Эксперт рассказал, на что готовы компании, чтобы привлечь и удержать сотрудников в 2024 году

Последние исследования показывают, что наиболее острыми для работодателей в прошлом году были три проблемы: подбор персонала, удержание кадров и завышенные ожидания соискателей касательно заработной платы. Сергей Худяков, генеральный директор страхового брокера Mains Insurance Brokers & Consultants, рассказал «Газете.Ru» о четырех тенденциях на рынке труда: как с помощью страхования компании борются за квалифицированных специалистов в текущих турбулентных условиях.

Первый тренд — малый и средний бизнес развивают соцпакет.

«HR-политика во-многом различается в зависимости от калибра работодателя и его возможностей, а также уровня развитости корпоративной культуры. Крупные российские и международные компании обладают более внушительными ресурсами для привлечения талантов: высокие зарплаты, бонусы, ДМС и другие опции. Компании поменьше борются за сотрудников, предлагая более гибкие условия работы, предпринимательскую атмосферу, отсутствие бюрократии», — объяснил он.

Начиная с «эпохи ковида», мы наблюдаем рост интереса со стороны малого и среднего бизнеса к приобретению добровольного медицинского страхования. Например, недавно мы помогли владельцу цветочных магазинов приобрести полисы для своего коллектива. Причина — нехватка кадров. Страхование персонала стало практически обязательной составляющей в российском бизнесе вне зависимости от масштаба компании.

Второй тренд — ДМС в формате «все включено».

Это яркая тенденция сегодня, которая связана как с последствиями пандемии, так и с событиями последних двух лет. О благоприятной атмосфере в коллективе и здоровье сотрудников работодатели начали заботиться уже давно, но за последние два года поддержка здорового образа жизни стала едва ли не ключевой в корпоративной культуре как гигантов трудового рынка, так и небольших компаний.

«ДМС сейчас — это не просто лечение в хорошей клинике. Помимо развития медицины как таковой, расширения спектра покрываемых диагнозов и медицинских услуг, в практику вошла забота о ментальном здоровье, в том числе посредством персональных и групповых психологических консультаций, как в традиционном офлайн формате, так и с использованием телемедицинских онлайн сервисов. Многие работодатели помогают сотрудникам вести здоровый образ жизни, внедряя целый комплекс ЗОЖ-программ: курсы здорового питания, корпоративные спортивные мероприятия, абонементы в спортзал — некоторые наши клиенты оборудуют собственные спортзалы и привлекают персональных тренеров. Программы повышают индекс здоровья коллектива, его мотивацию, работоспособность и лояльность», — подчеркнул Худяков.

Еще один HR-тренд, который стал драйвером рынка — страхование ответственности директоров и должностных лиц компании (D&O), на случай, если им будут предъявлены юридические претензии, связанные с управленческой деятельностью.

«Многие крупные и средние компании сегодня предпочитают таким образом давать высшему и среднему кадровому составу, членам совета директоров и правления дополнительную уверенность и поддержку в принятии управленческих решений, не опасаясь личных финансовых потерь. D&O полис возмещает расходы на урегулирование или защиту, возникшие в результате покрытых претензий», — добавил эксперт.

За последние два года этот сегмент подрос в компаниях разных размеров. Катализатором стало большое количество сделок по уходу или переформатированию деятельности иностранных компаний, редомициляции, высокая динамика экономических изменений на рынке и, как следствие, рост рисков у топ-менеджеров. Бизнес старается застраховаться от подобных опасностей и оградить от них свой управленческий персонал.

«Это позитивные изменения, и если для России такой спрос на страхование директоров — это относительная новинка, по крайней мере для среднего бизнеса, то в мире страхование топ-менеджмента — частая практика», — отметил специалист.

Одним из ключевых итогов последних нескольких лет стала беспрецедентная гибкость работодателей вследствие пандемии и общей геополитической и экономической ситуации.

Огромное количество крупных и средних компаний стали предоставлять возможность удаленной работы и релокации квалифицированных сотрудников. Тенденция оформилась в 2020 году, а в последних опросах уже 78% соискателей отмечают, что наличие возможности удаленной работы имеет решающее значение при выборе нового работодателя. Из этого вытекает необходимость страхования релоцированных в другую страну сотрудников.

«В части медицинского страхования российские корпорации обычно следуют по одному из перечисленных вариантов: компенсация расходов на полис сотруднику; покупка зарубежным юрлицом полиса в стране пребывания; российские продукты ДМС для релокантов; полисы для выезжающих за рубеж (такие же, которые обычно оформляются при поездке в отпуск за границу) или международное медицинское страхование (как правило, самый дорогой вариант). Спрос на полисы для релокантов сильно подскочил за последнее время. Среди наших клиентов мы видим, что примерно половина из них запрашивает такую опцию для сотрудников», — рассказал Худяков.

В целом, по его словам, приятно отметить тот факт, что отечественные работодатели быстро адаптировались к новым реалиям и перестроили многие бизнес-процессы, приняв решение удерживать и мотивировать персонал.

«Несмотря на устойчивость тренда на цифровизацию, в том числе с помощью технологий искусственного интеллекта, мы не видим предпосылок в горизонте 5 лет, чтобы кадры потеряли свою значимость. Напротив, люди останутся ключевым активом и за них продолжится борьба работодателей. Соответственно, забота о персонале и его страхование останутся в фокусе внимания компаний», — резюмировал он.

Ранее выяснилось, что работа в офисе повышает продуктивность 30% россиян.