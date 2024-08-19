Россиянам рассказали, как можно заработать на бирже в преддверии выборов в США

В преддверии выборов президента американский рынок акций обычно идет вверх первые полгода, после чего наступает момент неопределенности — вплоть до результатов выборов. Так происходит и в этом году, единственное отличие — наличие внешних факторов, которые могут резко сказаться на рынке. После выборов ситуация чаще всего меняется: котировки компаний из разных секторов экономики по-разному реагируют на победу того или иного кандидата. Этот политико-экономический «аттракцион» всегда привлекает внимание инвесторов, желающих заработать. Какие возможности для этого есть в 2024 году у россиян, «Газете.Ru» рассказал Сергей Михеев, CPO инвестиционной платформы UTEX.

«Акции крупнейших компаний ожидаемо будут менять курс после победы одного из кандидатов, так как и у Дональда Трампа, и у Камалы Харрис свои экономические программы. В рост пойдут акции компаний из тех секторов экономики, которые получат поддержку при возможной победе Трампа. Это нефтегазовый, металлургический секторы, производство микрочипов и полупроводников. Например, при прежнем правлении Трампа в США развивался выпуск полупроводников при протекционистских мерах. Развитие полупроводниковых заводов — один из приоритетов Трампа, так что в случае его победы стоит ждать роста акций производителей этого продукта. По такой же логике развивается ситуация и в других секторах рынка», — объяснил он.

По его словам, можно сказать, что на финансовом рынке действует особый «фактор Трампа». Доходит до смешного, когда крупнейшие компании США объясняют снижение своих продаж вниманием общественности к Трампу и событиям вокруг него. Допустим, акции Amazon падают на 7% на фоне снижения прогноза на прибыль. В это же время покушаются на жизнь Трампа. Финансовый директор Amazon не стесняется заявить: дело не в продуктах и сервисе, просто «все внимание клиентов приковано к политическим событиям».

«Это скорее казус, но все же влияние политики на рынок акций очевидно. Так, Трамп продвигает повестку энергетической независимости США. Значит, американские нефтяники в его правление окажутся на коне. Скорее всего, политик снимет ограничения на развитие инфраструктуры для трубопроводной перекачки углеводородов. От этого выиграют, например, американские компании Duke Energy и Dominion Energy. Они собирались реализовать проект по строительству трубопровода Atlantic Coast Pipeline, который пришлось заморозить в 2020 году», — добавил эксперт.

Кроме того, Байден запретил строительство газопровода Keystone XL. Это самый амбициозный инфраструктурный проект в нефтяном секторе США. Если его возобновят, пойдут в рост котировки акций канадской TC Energy Corporation, которая более десятка лет пытается реализовать это многострадальное предприятие.

С другой стороны, победа Трампа на выборах, возможно, снизит энтузиазм инвесторов к компаниям, развивающим альтернативные источники энергии.

«Криптовалюты тоже входят в круг интересов Трампа. В интервью политик заявлял, что не будет препятствовать использованию биткоина и других криптовалют, если придет к власти. По словам Трампа, биткоин это «дополнительная форма валюты». Кроме того, в соцсетях циркулируют разговоры о его намерении объявить биткоин резервной валютой США», — объяснил Михеев.

Такое событие точно станет поворотным на рынке криптовалют и может привести к резкому росту биткоина.

«Хотя возможно, что повода для восторгов и повышенных ожиданий инвесторов не существует. Подход к криптовалютам, декларируемый Трампом, означает начало серьезного регулирования криптовалютного рынка, которого до сих пор не было. Так что возможное влияние его победы на выборах на рынок криптовалют нельзя оценить с точностью 100%. Однако включение биткоина в инвестиционный портфель сегодня совершенно точно не станет ошибкой. Если смотреть на долгосрочную перспективу», — резюмировал он.

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