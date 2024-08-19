Эксперт рассказал, что делать пешеходу при появлении нарушителя на самокате

Сезон электросамокатов в самом разгаре, и вместе с ростом поездок и количества водителей этих транспортных средств, закономерно растет число нарушителей правил дорожного движения на самокатах. Генеральный директор сервиса кикшеринга МТС Юрент Иван Туринге рассказал «Газете.Ru», что делать, если вы увидели нарушение правил на электросамокате.

Для начала нужно понять, что вообще является нарушением ПДД для самоката. Есть несколько ключевых правил.

«Нельзя кататься на одном самокате вдвоем. Парковаться можно только на специальных парковках, а сам самокат не должен мешать пешеходам. Нельзя ездить в нетрезвом виде. На пешеходных переходах необходимо спешиваться. Нельзя использовать самокат детям до 18 лет», — сказал он.

За нарушение каждого из них водителя самоката можно привлечь к ответственности. Правда, сделать это получится только с водителями шеринговых самокатов. Кикшеринги сейчас активно штрафуют и даже блокируют пользователей за нарушения. А вот нарушителей на частных СИМах может искать и наказывать только ГАИ.

В этом сезоне ассоциация микромобильности представила бот для жалоб на нарушителей @Samokat_ru_bot. Сейчас к нему подключены три сервиса: МТС Юрент, Whoosh и Яндекс Go. Если вы видите нарушителя на самокате любого из этих кикшерингов, то вам необходимо сделать фото и отправить боту с точным местом и временем. Информация автоматически поступит оператору для дальнейшего применения санкций к пользователю.

«Самые частые нарушения — это неспешивание на пешеходных переходах, езда вдвоем, а также неправильная парковка. Санкции за это у компаний разные — кто-то сразу штрафует, кто-то блокирует на определенный срок в приложении своего сервиса. Имеет смысл жаловаться на плохо припаркованный возле дома самокат — штраф за такое нарушение составляет 500 рублей, нарушителя оштрафуют, и исполнители кикшеринга оперативно заберут самокат», — сказал эксперт.

Если вы стали участником инцидента с самокатом есть несколько путей зафиксировать ДТП. Для водителей — это стандартная процедура: необходимо вызвать ГАИ, если вашему автомобилю или водителю самоката был нанесен ущерб, составить протокол о ДТП и зафиксировать ущерб.

«Если вы пешеход, и у вас произошло ДТП с водителем самоката, вам нужно зафиксировать все обстоятельства происшествия: сфотографировать самокат, желательно вместе с его номером и направить данные вместе с временем и местом в службу поддержки сервиса кикшеринга, подробно рассказав о случившемся. Желательно обменяться контактами с водителем самоката — у него может быть страховка, которая покрывает и ущерб, нанесенный вам. В службе поддержки кикшеринга вам помогут с составлением обращения в страховую. Также необходимо вызвать ГАИ и составить заявление в полицию по факту ДТП. Если же водитель самоката после столкновения скрылся с места происшествия, процедура будет такая же, только искать участника ДТП будет ГАИ. Сложнее если водитель ехал на частном СИМ — в таком случае найти и взыскать ущерб с него можно будет только при участии полиции», — объяснил он.

За соблюдением своими пользователями ПДД кикшериноговые компании следят с помощью городских камер, правоохранительных органов (например, во время совместных рейдов), консультантов по безопасности или скаутов. Последние выступают своеобразным аналогом ГАИ. Самостоятельно штрафовать нарушителей они не могут (это по-прежнему может делать только Госавтоинспекция), зато могут зафиксировать факт нарушения, отправить информацию в поддержку сервиса, где уже примут решение относительно пользователя.

«Гораздо сложнее дела обстоят с частными самокатами, поскольку их регистрация сейчас не предусмотрена. Таким образом, вычислить владельца такого устройства, нарушающего ПДД, по камерам невозможно. Остается только надеяться, что сотрудники ГАИ заметят нарушителя в городе и применят к нему санкции», — сказал эксперт.

С 27 мая сервисы кикшеринга в несколько раз ужесточили штрафы для нарушителей. Так, за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения санкции могут достигать 150 тысяч рублей. Все штрафы прописаны в оферте операторов.

Сейчас также обсуждается в несколько раз ужесточить штрафы за езду вдвоем и передачу управления на самокате ребенку. Операторы по инициативе властей Москвы увеличат наказание за такие нарушения до 100 тысяч рублей.

Водителя-нарушителя на частном самокате может оштрафовать только ГАИ, правда, штрафы для них до сих не действуют. В июле этого года Госдума в первом чтении приняла законопроект о наказании для таких пользователей. В будущем их ждут штрафы от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, если это привело к причинению легких травм, если вред средней тяжести — от 10 тысяч до 15 тысяч.

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