Адвокат ответила, что делать, если вас затопили соседи

Распространенной проблемой для жильцов многоквартирного дома является затопление. В связи с неисправностью сантехники или небрежностью соседей происходят «потопы», последствия которых долгое время приходится устранять собственникам жилья. Для того, чтобы рассчитывать на возмещение вреда со стороны виновников аварии, необходимо руководствоваться инструкцией, рассказала «Газете.Ru» Екатерина Антонова, адвокат, председатель Коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Краснодарского края.

«С целью минимизации вреда нужно определить источник затопления и обратиться к соседям сверху. В том случае, если дверь соседей закрыта и их нет дома, самостоятельно выбивать дверь недопустимо. Согласно ст. 139 Уголовного кодекса Российской Федерации, такие действия могут быть квалифицированы как незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица. Для решения проблемы целесообразно обратиться в аварийную службу», — отметила она.

Также происходящее в квартире важно зафиксировать на фото и видео. Это будет являться дополнительным доказательством для определения причин затопления и размера причиненного вреда.

«После прекращения затопления следует вызвать представителя управляющей организации для составления акта о затоплении. Настоящий документ должен содержать дату составления акта, точный адрес жилья, объем причиненного ущерба с указанием поврежденных вещей, причину залива, сведения о членах комиссии управляющей организации и их подписи», — объяснила адвокат.

Для детальной оценки ущерба, причиненного затоплением, потребуется обратиться в экспертную организацию. Проведение независимой оценки позволит определить размер денежных требований, предъявляемых к причинителю вреда. Подспорьем для оценщиков будут являться чеки и квитанции, в которых указана стоимость поврежденного имущества. В противном случае оценка будет произведена по рыночной стоимости.

«С учетом результатов оценки следует направить в адрес виновных лиц досудебную претензию, содержащую требование о возмещении причиненного ущерба. Отправить настоящую претензию надо с описью вложения, сохранив квитанцию, чтобы предъявить в суде доказательства об отправке письма. В том случае, если причинитель вреда проигнорировал претензию, следует направить исковое заявление в суд, приложив досудебную претензию, доказательства ее отправки и независимую оценку ущерба», — подчеркнула Антонова.

Для получения квалифицированной юридической помощи на стадии досудебного урегулирования, составления искового заявления и представления интересов в суде вы можете обратиться к адвокату. В случае удовлетворения ваших требований судом ответчик будет вынужден возместить не только ущерб, причиненный затоплением, но и судебные расходы, включая оплату государственной пошлины, суммы, подлежащие выплате экспертам, расходы на оплату услуг представителя.

«Если после вступления в силу решения суда ответчик отказывается добровольно выплачивать денежные средства, следует получить исполнительный лист и обратиться в Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания», — резюмировала адвокат.

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