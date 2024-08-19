Названы три неожиданных заболевания, которые провоцирует кондиционер

Кондиционер — незаменимый помощник в жаркие летние месяцы, но он же может стать источником опасности для здоровья. Дело в изменении качества воздуха в кондиционируемом помещении, а также в микроорганизмах и вирусах, которые могут поселиться внутри устройства, а затем, проникнув в организм, вызвать серьезные заболевания, рассказала «Газете.Ru» Людмила Катанахова, к.м.н., главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Югры (ХМАО).

«При использовании кондиционеров можно заразиться различными инфекциями: бактериальными, грибковыми, вирусными. Риски выше при отсутствии грамотной обработки кондиционера (дезинфекции) и смены фильтров, а также при постоянном использовании. Кроме того, лучше использовать кондиционеры с увлажнением воздуха», — отметила она.

Так, кроме банальной простуды, можно «подхватить» от кондиционера синусит — воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух и полости носа, которое могут вызывать как вирусы (в 90-98% случаев), так и бактерии (2-10% случаев). Выделяют три вида заболевания: острый (длится 2-4 недели, протекает с ярко выраженными симптомами); подострый (длится от 4 до 12 недель, тяжело поддается лечению) и хронический (длится более 12 недель, характеризуется неясной симптоматикой).

«Синусит часто развивается на фоне того же ОРВИ и других вирусных, бактериальных или грибковых инфекций. По статистике, до 15% взрослого населения во всем мире страдает этим заболеванием, а у детей оно встречается еще чаще. При отсутствии лечения воспалительный процесс из носовой пазухи может распространиться в другие ткани и органы - в область глазницы, уха и даже мозга, из-за чего развиваются серьезные, порой — опасные для жизни осложнения», — объяснила эксперт.

Еще одно заболевание — менингит — воспаление оболочек головного и спинного мозга, заболевание с высокими показателями летальности, которое также может провоцировать серьезные долгосрочные последствия для здоровья и приводить к инвалидизации. Возбудители менингита передаются преимущественно воздушно-капельным путем, а в 2020 году ученые в ходе исследования обнаружили микроорганизмы, вызывающие его, в автомобильных кондиционерах.

«Именно бактериальный менингит особенно опасен. Одна из самых частых его причин — бактерия Neisseria meningitidis, вызывающая менингококковую инфекцию. Более чем в половине случаев тяжелой генерализованной формы этой инфекции возможен летальный исход в течение суток. У 20% перенесших менингококк в этой форме возникают такие осложнения, как глухота, потеря зрения, когнитивные нарушения, а также некрозы тканей, при которых иногда требуется ампутация», — подчеркнула эксперт.

Также, от кондиционера можно подцепить болезнь легионеров (легионеллез) — острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является бактерия Legionella pneumophila. Она обитает в пресной воде и часто обнаруживается в закрытых резервуарах и системах кондиционирования. В таких условиях патоген активно размножается и может распространяться по помещениям с током воздуха. Выделяют две основные формы легионеллеза: лихорадку Понтиака, при которой симптомы напоминают простуду или грипп, и воспаление легких (пневмонию).

«Инфицирование легионеллезом и аспергиллезом может спровоцировать развитие пневмонии, особенно у лиц с иммунодефицитом», — сказала медик.

По ее словам, кондиционер снижает влажность воздуха, высушивая слизистую оболочку носа и дыхательных путей, что ослабляет естественную защиту организма от вирусов и бактерий. Во-вторых, кондиционер часто работает в замкнутом цикле, не позволяя свежему воздуху проникать в помещение, что может привести к нехватке кислорода и ослаблению иммунитета. В-третьих, при недостаточной очистке в фильтрах кондиционера аккумулируются пыль, аллергены, вирусы, бактерии и грибки.

Чтобы использование кондиционера не несло вред, необходимо соблюдать несколько правил.

«Как минимум раз в год перед началом жаркого сезона стоит проводить обслуживание охлаждающих систем. Только специалист путем отбора проб воздуха или смыва с поверхностей кондиционера может определить наличие плесени и других опасных микроорганизмов – просто протереть корпус устройства в ходе уборки недостаточно, поскольку нежеланные «жильцы» прячутся глубоко внутри. Даже тем, кто может похвастаться крепким здоровьем, не рекомендуется включать кондиционер на весь день и «выкручивать» прохладу на максимум. Оптимальным считается уровень +21-23 градуса, при этом разница с температурой за окном должна составлять не более 5-7 градусов», — рекомендовала специалист.

Также, необходимо давать кондиционеру отдохнуть, иногда проветривая помещение естественным образом. Даже в самые жаркие дни, когда открытые окна не помогают охладить комнату, приток воздуха с улицы повышает его качество в помещении.

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