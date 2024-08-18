В Севастополе объявили ракетную опасность и спустя две минуты отменили

Ракетную опасность объявили и через две минуты отменили в Севастополе. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он объяснил это тем, что ВСУ запускают «ложные цели».

«Сегодня враг в очередной раз прощупывает систему обороны полуострова», — добавил Развожаев.

Он также опубликовал видеоролик с предупреждением о ракетной опасности.

До этого в Курской области в 18-й раз за сутки объявили ракетную опасность. Об этом сообщали также в Белгороде и Белгородском районе, в Шебекино и Шебекинском городском округе.

16 августа местные силы противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморский флот (ЧФ) России отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе.

Рвнее США отреагировали на план Украины по Курской области.