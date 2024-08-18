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Село в Туве готовят к эвакуации из-за пожара

Минздрав Тувы готов к эвакуации села Бай-Хаака из-за дыма от лесного пожара

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Федеральная Авиалесоохрана

Глава Тувы Владислав Ховалыг заявил, что транспорт для возможной эвакуации населения из села Бай-Хаак готовят из-за задымленности от лесных пожаров. Об этом сообщается в Telegram-канале руководителя республики.

Он подчеркнул, что поручил Минздраву региона держать транспорт для эвакуации жителей наготове. Ховалыг добавил, что при необходимости будут вывозить граждан из группы риска, кому по здоровью тяжело находиться в таких условиях.

До этого в пресс-службе главного управления МЧС России по Туве заявили, что в 33 населенных пунктах Якутии зафиксирована задымленность от лесных пожаров.

Как заявили в пресс-службе, на территории Якутии действует 84 природных пожара, огнем пройдено более 338 тыс. га. За сутки потушено пять пожаров на площади свыше 30,5 тыс. га и локализовано 18 на площади свыше 50,2 тыс. га. В тушении пожаров были задействованы 1 680 человек и 180 единиц техники.

17 августа сообщалось, что в Тандинском районе Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. В муниципалитете активны семь лесных пожаров площадью 497 га, к их тушению привлечены 173 человека и 25 единиц техники.

Ранее «Роскосмос» опубликовал сделанное со спутника фото лесных пожаров в Якутии.

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