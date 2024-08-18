Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Курский депутат и его напарник вывезли из приграничной зоны более 100 человек

Курский депутат Золотарев с напарником вывезли 100 человек в безопасную зону

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Курский депутат Алексей Золотарев и его напарник вывезли из приграничной зоны более 100 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале газеты «Известия».

Он рассказал, что вместе с напарником они начали помогать местным жителям еще с первого дня, когда объявили добровольную эвакуацию Глушковского района. Они взяли две маршрутки, вместимостью порядка 25 человек, и начали совершать рейсы.

Золотарев рассказал, что люди начали собираться в определенных местах, откуда их забирали автомобили. По его словам, некоторых людей пришлось уговаривать, другие сами хотели выехать, в некоторых случаях приходилось проявлять настойчивость.

До этого глава Суджанского района Курской области Александр Богачев заявил, что пожилые жители населенных пунктов отказываются покидать свои дома, невзирая на атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром 18 августа агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве сообщило, что военные Вооруженных сил РФ ликвидировали группу украинских солдат в районе села Кремяное в Курской области. Под удар попали 16 членов штурмового батальона 115-й механизированной бригады ВСУ, которые в момент атаки находились в лесу.

Ранее несколько украинских мародеров попали в плен в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами