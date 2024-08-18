Курский депутат и его напарник вывезли из приграничной зоны более 100 человек

Курский депутат Алексей Золотарев и его напарник вывезли из приграничной зоны более 100 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале газеты «Известия».

Он рассказал, что вместе с напарником они начали помогать местным жителям еще с первого дня, когда объявили добровольную эвакуацию Глушковского района. Они взяли две маршрутки, вместимостью порядка 25 человек, и начали совершать рейсы.

Золотарев рассказал, что люди начали собираться в определенных местах, откуда их забирали автомобили. По его словам, некоторых людей пришлось уговаривать, другие сами хотели выехать, в некоторых случаях приходилось проявлять настойчивость.

До этого глава Суджанского района Курской области Александр Богачев заявил, что пожилые жители населенных пунктов отказываются покидать свои дома, невзирая на атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром 18 августа агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве сообщило, что военные Вооруженных сил РФ ликвидировали группу украинских солдат в районе села Кремяное в Курской области. Под удар попали 16 членов штурмового батальона 115-й механизированной бригады ВСУ, которые в момент атаки находились в лесу.

Ранее несколько украинских мародеров попали в плен в Курской области.