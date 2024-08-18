Учительница уволилась из школы и отправилась воевать против ВСУ

Учительница младших классов и мать троих детей уволилась из школы в Челябинской области, отучилась на оператора дронов и отправилась в Курскую область воевать против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Интервью с девушкой опубликовал военный корреспондент Павел Кукушкин в своем Telegram-канале .

Светлана рассказала, что в декабре прошлого года она уволилась из школы и отучилась на оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), после чего начала искать подходящее подразделение. Так она попала в отряд БПЛА батальона «АрБат», который перебросили с Донецкого направления в Курскую область.

В качестве позывного девушка взяла имя своего отца «Юлай» — башкира по национальности. Она рассказала, что служит уже два месяца, и ей нравится в батальоне, где все бойцы относятся к ней с уважением.

«Даже себе не могу объяснить. Просто какой-то призыв — я должна там быть», — так ответила она на вопрос военкора о том, почему решила принять участие в специальной военной операции.

До этого боец ВС РФ с позывным «Контора» рассказал, что подчиненный ему расчет БПЛА 1-ой гвардейской танковой армии группировки «Запад» сбил уже десять дронов «Баба-яга» на Купянском направлении (в Харьковской области). Отмечается, что расчет объявил прицельную охоту именно на дроны «Баба-яга», которые создаются на основе тяжелых промышленных беспилотников и используются для сброса боеприпасов в окопы и на орудия.

Ранее вице-губернатор Приморья Ефремов поехал освобождать Курскую область от ВСУ.