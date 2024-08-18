В Германии увеличилось число пострадавших из-за пожара на колесе обозрения

Пожар произошел на колесе обозрения неподалеку от немецкого города Лейпциг, в результате чего пострадали 65 человек, 16 из них были госпитализированы. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

Инцидент случился вечером 17 августа во время проведения ежегодного музыкального фестиваля Highfield в немецкой федеральной земле Саксония. Сначала средства массовой информации писали о 30 пострадавших, однако позже их количество выросло и достигло 65. Среди них четыре человека получили ожоги и один — травмы.

Изначально огонь вспыхнул в одной из кабинок колеса обозрения, а потом пламя распространилось на остальные. Причина пожара до сих пор не установлены. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Как рассказала газете Bild представитель местной полиции, среди пострадавших есть четверо полицейских.

Несколько лет назад пожар произошел на колесе обозрения в развлекательном парке Бангкока. Пожарная бригада потушила пожар в течение 20 минут после прибытия на место происшествия. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Астане мужчина залез на колесо обозрения и пытался спрыгнуть с него.