На Украине вернут графики отключения света

В национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что на всей территории Украины ожидаются плановые отключения электричества. Об этом сообщает «Страна.ua».

В компании подчеркнули, что отключать электроэнергию планируется с 17:00 до 21:00. В «Укрэнерго» добавили, что причиной для таких мер послужило увеличение потребления энергии из-за жары.

До этого американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Украина лишилась большинства электросетей, что приведет к катастрофическим последствиям ближайшей зимой.

По его словам, если не учитывать атомную энергетику, из строя выведено 90% украинских электросетей. Он отметил, что зимой это будет иметь катастрофические последствия для страны.

В свою очередь, американский журнал Time написал о том, что Украина в настоящее время переживает самые серьезные веерные отключения электричества с февраля 2022 года. По данным издания, отсутствие электроэнергии мешает украинцам работать, пользоваться телефонами, интернетом и банковскими услугами, а также получать медицинскую помощь.

Ранее министр энергетики Украины назвал «огромными» потери генерирующих мощностей страны.