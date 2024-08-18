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В Европе оценили энергетические мощности Украины в преддверии зимы

ЕК: Украина лишилась половины необходимых для зимы энергомощностей

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Украина лишилась девяти гигаватт производственных энергомощностей, что составляет половину от необходимого для зимы объема. Об этом сообщает Financial Times.

Она подчеркнула, что во избежание гуманитарной катастрофы на Украине западные государства должны помочь Киеву с ремонтом поврежденных объектов, передать небольшие децентрализованные генераторы, развернуть фотоэлектрические системы на крышах больниц и школ, а также постепенно увеличивать экспорт электроэнергии украинской стороне.

До этого американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Украина лишилась большинства электросетей, что приведет к катастрофическим последствиям ближайшей зимой.

В свою очередь, американский журнал Time написал о том, что Украина в настоящее время переживает самые серьезные веерные отключения электричества с февраля 2022 года. По данным издания, отсутствие электроэнергии мешает украинцам работать, пользоваться телефонами, интернетом и банковскими услугами, а также получать медицинскую помощь.

Ранее министр энергетики Украины назвал «огромными» потери генерирующих мощностей страны.

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