Подросток получил ранения при атаке ВСУ по Херсонской области

Тринадцатилетний подросток получил минно-взрывные травмы в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Казачьи Лагеря в Херсонской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

«Юного пациента госпитализировали в Скадовскую центральную районную больницу... Состояние ребенка средней степени тяжести», — отметили в министерстве.

По словам главы херсонского минздрава Артыша Сата, медики выявили у несовершеннолетнего пациента осколочные ранения лопатки, бедра и нижних конечностей. Подростку оказывается вся необходимая медицинская помощь, отметил он. Если потребуется специализированное лечение, то пострадавшего направят в больницы соседних регионов, добавил Сат.

18 августа губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская армия использует в области тактику террористов, направляя свои удары на мирных людей и гражданскую инфраструктуру.

Ранее Сальдо отреагировал на слухи о появлении F-16 в Херсонской области.