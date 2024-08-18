В Росавиации прокомментировали землетрясение на Камчатке

В пресс-службе Росавиации заявили, что сильное землетрясение, которое было зафиксировано на Камчатке 17 августа, не повлияло на авиасообщение. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что полеты гражданской авиации выполняются по расписанию, а объекты Единой системы организации воздушного движения не пострадали.

До этого в пресс-службе главного управления МЧС России по Камчатскому краю заявили, что пострадавших и разрушений в результате землетрясения, которое произошло на Камчатке, нет.

Вечером 17 августа землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Камчатке. Эпицентр был расположен в 108 километрах от города Петропавловск-Камчатский, где интенсивность подземных толчков составила 6,0. Таким образом, местные жители могли ощущать колебания земной коры.

После этого произошло повторное землетрясение. На этот раз эпицентр находился в 116 километрах от столицы Камчатского края. Магнитуда второго сейсмособытия составила 4,7.

Позже губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что вероятность повторного сильного толчка после сейсмособытия в регионе низкая.

Ранее на Камчатке после землетрясения зафиксировали серию афтершоков.