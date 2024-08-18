В Подмосковье мальчик стрелял из пневматики по мишеням и попал в шею семилетней девочке

В Подмосковье 10-летний мальчик нечаянно ранил из пневматики семилетнюю девочку, передает РЕН ТВ.

Несчастный случай произошел накануне вечером в деревне Пронино, куда взрослые вывезли на выходные детей из Москвы. Несовершеннолетний взял пневматическую винтовку, чтобы пострелять из нее по специальным мишеням, но в этот момент мимо мальчика пробегала пострадавшая.

«Одна из пуль попала малышке в шею», – уточнил источник канала.

В итоге девочку доставили в больницу с пулевым ранением, ее здоровью, как уточняется, был причинен тяжкий вред. Правоохранители уже изъяли оружие и переговорили с родителями детей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На днях 10-летний мальчик из Ингушетии ранил другого в висок, выстрелив из ружья.

Ранее в Ленобласти ребенок ранил ровесницу в живот, стреляя из пневматического ружья.