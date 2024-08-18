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Лесные пожары на турецком курорте взяли под контроль

Лесные пожары в турецком Измире взяли под контроль спустя четыре дня

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Kenan Gurbuz/Reuters

Пожарные спустя четыре дня смогли взять под контроль мощные лесные пожары в провинции Измир на побережье Эгейского моря в Турции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра сельского и лесного хозяйства Ибрагима Юмаклы.

Он уточнил, что речь идет про районы Каршияка, Урлу и Болу (Гёйнюк). В воскресенье газета Hürriyet писала, что пожары в Измире продолжаются уже четвертые сутки. Ветер, высокая влажность и возникновение новых очагов затрудняют работу пожарных. Всего в провинции из-за пожаров были эвакуированы 4159 человек.

До этого глава МВД Турции сообщил, что полиция задержала семь человек по подозрению в причастности к природным пожарам на западе и северо-западе страны. Трое были взяты под стражу в провинции Измир, один — в его пригороде Каршияка, где огонь в пятницу добрался до жилых районов 4-миллионного города.

Ранее Азербайджан предложил Турции помощь в тушении лесных пожаров.

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