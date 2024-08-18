В Карибском море произошел разлив нефти

Разлив нефти произошел в Карибском море у Венесуэлы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Источник сообщает, что разлив произошел с нефтеперерабатывающего завода Эль-Палито в Венесуэле несколько дней назад.

«На некоторых пляжах Бока-де-Ароа на берегу было обнаружено большое количество углеводородов, и это повлияло на некоторые лодки», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается о крупных нефтяных пятнах, которые выбросило на побережье.

Больше месяца назад на реке Лене произошел разлив нефти с баржи. Инцидент произошел 15 июня во время погрузки нефтеналивной баржи ПАО «ЛОРП» МН 2501. Случилась утечка нефти с судна. Как только выяснилось, что произошел разлив топлива, загрузка была остановлена путем перекрытия запорной арматуры.

Позже сообщалось, что разлив нефти угрожает Маниле после крушения танкера у берегов Филиппин.

Ранее в Республике Коми произошел разлив нефти.