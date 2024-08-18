В Сумской области Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Взрывы произошли в городе Белополье, который находится в Сумской области на севере Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

По его данным, после взрывов в городе частично пропало электричество. Каких-либо других подробностей происшествия не приводится. Местные власти также не комментировали ситуацию.

В настоящее время в Сумской области действует воздушная тревога.

Утром 18 августа несколько взрывов произошло в Киеве на фоне воздушной тревоги. По данным городской военной администрации, столицу Украины атаковали ракеты и дроны. С пяти утра была попытка удара баллистическими ракетами, которые были сбиты на подлете к столице, как и беспилотники, утверждают журналисты. Местные СМИ писали, что около 07.00 произошла новая атака крылатыми ракетами оперативно-тактических комплексов «Искандер-К».

17 августа Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую авиатехнику на аэродромах: бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и вертолет Ми-17. По данным оборонного ведомства, с начала специальной военной операции российскими войсками были уничтожены 639 самолетов, 282 вертолета и свыше 30 тысяч беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.