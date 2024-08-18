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Бизнесмен из Казани выбил стекло в машине скорой помощи в Петербурге

В Петербурге агрессивный пациент устроил дебош и разбил стекло в машине скорой

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В Выборгском районе Петербурга задержали мужчину, который разбил стекло в машине скорой, пока ему оказывали помощь. Об этом сообщила петербургская полиция.

Инцидент произошел ночью 17 августа у дома по проспекту Энгельса, когда пациент, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, уже находился в карете скорой помощи. В какой-то момент он устроил дебош и разбил рукой стекло правой передней двери автомобиля.

После этого диспетчер службы СМП обратился в полицию. Хулиган был задержан и доставлен в отдел внутренних дел. Им оказался обитатель хостела на Большеохтинском проспекте. По данным «Фонтанки», это бизнесмен из Казани, у которого ранее уже были проблемы с законом. В отношении задержанного собираются возбудить уголовное дело.

Ранее в Архангельске пьяный пациент с травмой головы напал на медиков с ножом.

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