В Краснодарском крае загорелась заброшенная ферма

Пожар произошел на заброшенной ферме в поселке Венцы, расположенном в Гулькевичском районе Краснодарского края. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по региону.

В ведомстве рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 14:08 мск.

«По прибытии к месту [ЧП] первых подразделений установлено, что произошло возгорание заброшенной фермы на площади 1 700 квадратных метров», — говорится в заявлении.

Всего к ликвидации огня привлекли 13 сотрудников экстренных служб и четыре единицы техники. Угроза распространения огня на иные постройки отсутствует, подчеркнули в пресс-службе МЧС РФ.

17 августа на территории Анапского участкового лесничества на Кубани начался лесной пожар. Пламя охватило лесную подстилку в районе поселка Сукко, при этом площадь возгорания составила 0,5 гектара.

Огонь полностью потушили только к утру следующего дня.

6 августа в городе Туапсе в Краснодарском крае произошел пожар на территории рынка. Из-за этого повреждения получили около 54 торговых павильонов, рассказал глава муниципального образования Туапсинский район Сергей Бойко.

Ранее на Кубани загорелось здание строящейся школы.