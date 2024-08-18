Приставы арестовали Range Rover из-за накопленных его владелицей 377 штрафов

Жительница Городца лишилась автомобиля из-за 377 неоплаченных штрафов, сообщает ГУФССП России по Нижегородской области.

Владелица Range Rover задолжала государству более 358 тыс. рублей за нарушения ПДД. Как уточняется, с января текущего года она накопила 377 штрафов. Кроме того, на счету женщины еще одна задолженность перед юридическим лицом в размере 11 тыс. рублей. В итоге судебные приставы совместно с представителями ГАИ разыскали, арестовали и отправили автомобиль гражданки на спецстоянку.

Теперь женщине придется выплатить не только основной долг, но и 375 тыс. рублей исполнительского сбора за несвоевременное погашение задолженностей, а также возместить расходы на эвакуацию кроссовера. Если в ближайшее время она не погасит имеющиеся долги, то автомобиль премиум-класса, как уточняется, будет оценен и передан на торги.

Накануне стало известно, что автомобиль Элджея получил 52 штрафа за нарушение ПДД.

Ранее сообщалось, что игрок «Спартака» Александр Соболев получил 557 штрафов за нарушение ПДД.