Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Приставы арестовали Range Rover из-за накопленных его владелицей 377 штрафов

У жительницы Нижегородской области забрали машину из-за 377 неоплаченных штрафов

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Жительница Городца лишилась автомобиля из-за 377 неоплаченных штрафов, сообщает ГУФССП России по Нижегородской области.

Владелица Range Rover задолжала государству более 358 тыс. рублей за нарушения ПДД. Как уточняется, с января текущего года она накопила 377 штрафов. Кроме того, на счету женщины еще одна задолженность перед юридическим лицом в размере 11 тыс. рублей. В итоге судебные приставы совместно с представителями ГАИ разыскали, арестовали и отправили автомобиль гражданки на спецстоянку.

Теперь женщине придется выплатить не только основной долг, но и 375 тыс. рублей исполнительского сбора за несвоевременное погашение задолженностей, а также возместить расходы на эвакуацию кроссовера. Если в ближайшее время она не погасит имеющиеся долги, то автомобиль премиум-класса, как уточняется, будет оценен и передан на торги.

Накануне стало известно, что автомобиль Элджея получил 52 штрафа за нарушение ПДД.

Ранее сообщалось, что игрок «Спартака» Александр Соболев получил 557 штрафов за нарушение ПДД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами