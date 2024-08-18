Семья подвергшегося издевательствам ВСУ пенсионера рассказала о его украинском паспорте

Украинский паспорт пропавшего в Курской области пенсионера, над которым на видео издевались украинские военные, уже недействителен. Об этом сообщили RT родственники мужчины.

По их словам, пропавший Александр Григорьев давно является гражданином России.

17 августа дочь пенсионера Светлана Петренко рассказала, что ее отец жив. Она отметила, что отца пленили солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Петренко подчеркнула, что уверена в этом «на 100 процентов».

В субботу стало известно, что Григорьев, над которым в Курской области издевались украинские солдаты в форме СС, был беженцем из Макеевки (ДНР) и перебрался в российский регион в 2014 году.

16 августа в Telegram-каналах завирусился ролик, на котором украинские военные издеваются над 74-летним жителем Курской области. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящее на видео.

Ранее в Норвегии призвали Запад принять меры после видео с солдатом ВСУ в каске СС.