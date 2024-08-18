В Охотском море на катамаране пропали подросток и двое взрослых

В Охотском море пропали 15-летний подросток и двое взрослых — его отец и дядя, для участия в поисковой операции прибыл самолет МЧС АН-74 со спасателями. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

До этого двое братьев с 15-летним подростком 9 августа отправились на катамаране «Байкат» из Хабаровского края в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив Охотского моря. Позднее они не выходили на связь, их местоположение неизвестно.

«Для усиления группировки прибыл самолет АН-74 МЧС России со спасателями на борту. Специалисты обследуют большую территорию на дальнем расстоянии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в поисках троих человек задействованы четыре воздушных судна.

13 августа в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что по факту пропажи двух мужчин и подростка заведено уголовное дело.

До этого сообщалось, что мужчина без спасательного жилета выпал из катамарана во время путешествия в Башкирии.

Ранее сообщалось, что Федор Конюхов поставил новый рекорд на льдине.