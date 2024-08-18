МЧС эвакуирует почти 500 детей в Туве из-за пожаров

Около 500 школьников эвакуируют из оздоровительных лагерей в Тандинском районе Тувы из-за природных пожаров. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

«В связи с лесными пожарами в Тандинском кожууне вывозим детей из лагерей «Чагытай», «Орленок» и «Байлак». Координацию на месте проводят коллеги из социального блока», — написал он.

Школьников, отдыхающих в этих лагерях, доставят на автобусах в Кызыл (столицу Тывы). Детей, проживающих в других районах республики, временно разместят в соцучреждениях Кызыла.

В МЧС Тывы сообщили, что наиболее сложная обстановка с природными пожарами наблюдается в Тандинском районе, где огонь разгорелся на площади 270 гектаров.

17 августа в Тандинском районе Тувы ввели режим ЧС.

До этого на всей территории Тувы вводили режим ЧС регионального характера в лесах. Тогда неблагоприятная ситуация сложилась в Тандинском, Пий-Хемском и Чеди-Хольском районах.

Ранее «Роскосмос» опубликовал сделанное со спутника фото лесных пожаров в Якутии.