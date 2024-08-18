Мужчина надругался над школьницей в московском аквапарке

В Москве задержали мужчину, который надругался над школьницей в аквапарке. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в аквапарке «Мореон» на юге столицы. Как рассказала родителям 15-летняя пострадавшая, незнакомец совратил ее и изнасиловал. Взрослые обратились в полицию.

В тот же день предполагаемый насильник был задержан, им оказался 23-летний Равшан С. Как уточняется, мужчина не был официально трудоустроен и жил в московском районе Ясенево, не имея регистрации. В его отношении возбудили уголовное дело. Педофилу грозит до трех лет колонии.

Также правоохранители разыскивают владельца квартиры, которую снимал подозреваемый.

Ранее отец приставал к сыну-подростку в раздевалке аквапарка в Москве.